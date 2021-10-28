РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. МУП «Водоканал» Подольска призвал жителей по возможности воздержаться от посещения офиса «Единого окна» в период эпидканикул, сообщает пресс-служба предприятия.

Офис «Единого окна» в период Covid-каникул и праздничных дней работает 28-29 октября, 1 и 2 ноября - с 8:00 до 20:00, 3 ноября на час раньше заканчивается рабочий день - с 8:00 до 19:00. Не работает офис с 4 по 7 ноября из-за праздничных дней.

Показания приборов учета можно передавать с 15 по 25 число каждого месяца. В том числе в мобильном приложении «Водоканал Подольск» передача данных и оплата проходят в одно касание. Приложение можно установить, если навести экран телефона на QR-код и перейти по ссылке далее, также в личном кабинете на сайте МУП «Водоканал», через сервис обратной связи на сайте МУП «Водоканал», в СМС - сообщениях на номер 8(916)496-39-51 или 8(915)384-51-95 с указанием номера лицевого счета, по телефону 8(496)750-01-31 по всем населенным пунктам округа, 8(496)750-01-36 в микрорайоне Климовск, 8(496)750-01-37, 52-48-02 в микрорайоне Львовский.