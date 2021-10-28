РИАМО - 28 окт. От жителей городского округа Люберцы в народную программу «Единой России» поступило более 27 тыс. наказов, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Депутат Мособлдумы, заместитель руководителя партийной фракции в региональном парламенте Лидия Антонова озвучила объекты реализации наказов избирателей в социальной сфере.

«Накануне сентябрьских выборов в адрес партии от населения городского округа Люберцы поступило 27 193 наказа. Из них – более 2 тыс. связаны со сферой образования. В ноябре текущего года завершится ремонт поликлиники № 11 в Малаховке и патологоанатомического корпуса Люберецкой областной больницы», – отметила Антонова.

Она добавила, что ведется реконструкция спортивной площадки на территории гимназии №12, закупается и поставляется оборудование для пищеблока в Инженерную школу №6, меняются окна в школе №11. Также, в круглосуточном режиме ведется строительство пристройки на 400 мест к зданию школы 59 в деревне Марусино.