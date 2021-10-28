РИАМО - 28 окт. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий торжественно вручил ключи новоселам от квартир в ЖК «Цветной Бульвар» в поселке Красково.

«Сегодня вручили ключи новоселам ЖК «Цветной Бульвар» в поселке Красково. Квартиры в этом 17-этажном долгострое с 2019 года ждут с нетерпением 107 семей. Его начали строить в 2017 году, из-за пандемии возведение объекта затянулось, только в октябре в текущем году инвестором-застройщиком ООО «МД Техника» было получено разрешение на ввод его эксплуатацию», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что кроме того, в новое помещение переедет школа искусств «Гармония», которая будет работать на первом этаже здания, а на втором - школа настольного тенниса, спортивный зал.

«Дорогие новоселы! Новый дом — новая жизнь! Пусть ваша новая жизнь протекает здесь в комфорте, уюте и согласии! Берегите себя! Будьте здоровы», - добавил Ружицкий.