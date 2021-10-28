РИАМО - 28 окт. В этом году лауреатами премии губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен» стали 15 жителей Электростали, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Их отметили в номинациях «Округ перемен», «Территория перемен» и «Место перемен». Проект каждого из участников очень важен и приносит пользу обществу.

Торжественная церемония награждения прошла в Красногорске, а из муниципалитетов Московской области присоединились более 500 человек в онлайн-режиме.

В этом году премия посвящена неравнодушным людям, которые улучшают качество жизни в регионе своей отзывчивостью и желанием помогать другим.

В 2021 году призовой фонд премии составил 80 млн рублей, а общее число лауреатов – 500 человек.