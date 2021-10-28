РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Активисты Подольска убрались у мемориала в деревне Лопатино Москвы к 80-летней годовщине со дня гибели Героя Советского Союза, военного летчика Виктора Талалихина, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Так, 27 октября в связи с 80-й годовщиной трагической гибели Талалихина сотрудники и волонтеры молодежного центра «Максимум» и юнармейцы приняли участие в патриотической акции по уборке территории мемориала в деревне Лопатино ТиНАО Москвы.

Участники убрали от листьев и мусора территорию и торжественно возложили цветы к мемориалу.