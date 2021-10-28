РИАМО - 28 окт. В Москве начали отбирать подростков на второй этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В городе продолжаются исследования безопасности и эффективности вакцины «Спутник V» для детского населения.

В первом этапе исследования приняли участие 99 человек: 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте от 12 до 17 лет. Оба компонента препарата получили 92 добровольца. Подросткам вводят 1/5 или 1/10 дозы, ориентированной на взрослого человека.

Результаты первого этапа исследования показали, что «Спутник V» способен формировать хороший поствакцинальный клеточный иммунитет.

Кроме того, препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности. Эти показатели превосходят таковые у взрослых участников аналогичного исследования 1-2 фазы.

По состоянию на 27 октября 2021 года первый компонент вакцины в Москве получили около 5,1 млн человек.

По данным оперштаба, за последние сутки в столице выявили 8440 новых случаев коронавируса. С начала пандемии этот показатель составил 1 795 410.

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