РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. В подмосковном Подольске проверили, как устранил нарушения региональный оператор «МСК-НТ», было выявлено проверяющими перенакопление крупногабаритных отходов и отсутствие крышек на некоторых баках контейнерных площадок, сообщает администрация округа.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области совместно с представителями администрации округа, Территориального отдела №35 Госадмтехнадзора Московской области, ООО «МСК-НТ» на днях провели проверку устранения ранее выявленных нарушений региональным оператором условий соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Нарушения выявили в ходе проверки 12 октября.

Проверили 25 контейнерных площадок в поселке Подольской машинно-испытательной станции, микрорайонах Климовск, Силикатная, Силикатная-2, Красная горка, в 3-м и 4-м микрорайонах. На 15 контейнерных площадках выявили нарушения по содержанию контейнеров. На них обнаружили следы ржавчины, граффити, на некоторых отсутствовали крышки, а на 18 контейнерных площадках произошло перенакопление крупногабаритных отходов.

Во время проверки контейнерной площадки на Красногвардейском бульваре у дома №23 по неоднократным жалобам граждан на несвоевременный вывоз твердых коммунальных и крупногабаритных отходов состоялась встреча первого замглавы администрации округа Лукьяненко с жителями. На встрече отметили, что ситуация стабилизировалась, вывоз отходов осуществляется своевременно.

Все выявленные в ходе повторной проверки нарушения региональный оператор «МСК-НТ» устранит в соответствии с соглашением об организации деятельности по обращению с ТКО.