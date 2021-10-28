РИАМО - 28 окт. Размер реальных доходов жителей Подмосковья в 2024 году может увеличиться в 1,4 раза, в 2030 - в 2 раза, сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

«2020 год принес существенные изменения в ранее сформированные у нас планы. По факту сейчас у нас в стратегию заложен рост реального объема ВРП (валового регионального продукта – ред.) относительно 2017 года. К 2030 году мы рассчитываем, что выдержим задачи и у нас будет двухкратный рост. Рост реальных доходов населения в 1,4 раза в 2024 году и в 2 раза в 2030 (году – ред.)», - сообщила Масленкина на заседании Мособлдумы.

Она добавила, что ведомство рассчитывает к 2030 году достичь отметки удовлетворенности населения уровнем жизни до 90%. Такой мониторинг будет проведен два раза - в 2024 и 2030 годах.

По ее словам, за предыдущий период по направлениям социальная сфера, экономика и инфраструктура подготовлены отчеты по показателям социально-экономического развития региона и мероприятиям.

Министр отметила, что за минувший год в социальной сфере, образовании, культуре, развитии общества и безопасности выполнено 88,2% мероприятий. В инфраструктуре этот показатель составляет 86,9%, в экономической сфере - 84,8%.