РИАМО - 28 окт. По словам мэра Сергея Собянина, количество заболевших коронавирусом детей в Москве в новую волну пандемии выросло в 2-3 раза, еще стало больше госпитализаций, сообщает ТАСС.

Градоначальник отметил, что на сегодняшний день показатели заболеваемости и госпитализации находятся на пике предыдущих волн.

«К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в 2-3 раза больше», — сказал мэр.

По его словам, такая ситуация требует новых подходов к лечению инфекции.

Градоначальник обсудил с докторами новые алгоритмы лечения коронавируса у маленьких москвичей. По словам главного внештатного детского специалиста-нефролога, главврача детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой Исмаила Османова, в городе коронавирус выявили уже у более чем 190 тыс. детей, из них 5% проходили лечение в стационарах.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>