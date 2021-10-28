РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 окт. Треть жителей городского округа Домодедово — а это 64 615 жителей, уже поучаствовали во Всероссийской переписи населения, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».



В этом году заполнить переписной лист можно онлайн, с помощью портала «Госуслуги». Для этого необходимо авторизоваться на электронном ресурсе, перейти на страницу «Перепись 2021», ознакомиться с правилами и заполнить переписной лист. После завершения процедуры пользователь получит на электронную почту и мобильный телефон QR-код.

Также работают переписчики. Кроме того, пройти перепись можно на специальных пунктах переписи. Все они будут работать с 28 октября по 7 ноября.