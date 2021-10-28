РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 окт. В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева продолжаются работы по приведению в порядок асфальтового покрытия на территориях медучреждений, в Щелкове обновили покрытие на территории 6 больниц и поликлиник, общая площадь обновленного покрытия составила 4,6 тыс. кв. м, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Щелкове в рамках ремонтных работ территорий медучреждений, помимо нового асфальта, обновили еще бортовой камень и пешеходные дорожки. В результате ремонта посещение 6 больниц и поликлиник стало комфортнее для 120 тыс. жителей округа», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Покрытие заменили у подстанции скорой медицинской помощи на улице Советской, у станции переливания крови и кожно-венерологического диспансера на улице Новая фабрика, здесь же для удобства посетителей отремонтированы пешеходные дорожки. Ремонт территории выполнен у филиала №5 Московского областного клинического наркологического диспансера на улице Краснознаменская и в деревне Огуднево у Щелковского психоневрологического диспансера на улице Школьной. Также ремонтные работы завершены на территории Щелковского диспансера на улице Трудовая.

В ходе ремонта на объектах выполнено устройство нового покрытия, переустройство люков подземных коммуникаций, установлено свыше 500 погонных метров нового бортового камня.

Всего в Подмосковье в этом году отремонтируют территории 189 больниц и поликлиник.