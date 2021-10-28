РИАМО - 28 окт. Ленинский округ – первый из муниципалитетов Подмосковья, где при сотрудничестве с МТДИ региона в рамках реализации пилотного проекта организованы выделенные полосы для движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации округа.

Один из таких участков – на выезде с Расторгуевского на Варшавское шоссе в ЖК «Бутово парк». Здесь расширена проезжая часть, произведена переразметка, установлены три новых светофора, в том числе на пешеходном переходе. Для фиксации нарушений проезда по выделенной полосе планируется поставить видеокамеры.

Вторая выделенка организована на выезде из ЖК «Пригород Лесное». Здесь также отремонтирована дорога и установлен светофор для прямого выезда автобусов на Володарское шоссе, организована фото-видео фиксация нарушений.

«Безусловно, без реконструкции шоссе и развязок проблему пробок не решить. Но с появлением выделенки время выезда из микрорайона на общественном транспорте сократилось. По поручению губернатора Андрея Воробьева будем продолжать эту работу там, где это возможно, целесообразно и востребовано», - пояснил временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Спасский.

Он также уточнил, что сейчас прорабатывается вопрос устройства выделенных полос в Ленинском округе на Володарском и Каширском шоссе.