РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Компания Wildberries начала испытывать в городском округе Подольск дроны для доставки товаров в труднодоступные населенные пункты, сообщает администрация муниципалитета.
Для транспортировки малогабаритных грузов тестируются дроны с дальностью полета 300 км и максимальной полезной нагрузкой 200 кг.
Склады компании располагаются в микрорайоне Лаговский Подольска вблизи деревни Бережки.
Также Wildberries примет участие в разработке проекта расширения дороги около своих складов в Подольске.
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