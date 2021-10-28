РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Компания Wildberries начала испытывать в городском округе Подольск дроны для доставки товаров в труднодоступные населенные пункты, сообщает администрация муниципалитета.

Для транспортировки малогабаритных грузов тестируются дроны с дальностью полета 300 км и максимальной полезной нагрузкой 200 кг.

Склады компании располагаются в микрорайоне Лаговский Подольска вблизи деревни Бережки.

Также Wildberries примет участие в разработке проекта расширения дороги около своих складов в Подольске.