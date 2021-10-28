РИАМО - 28 окт. Российская спортсменка Дина Аверина завоевала третье «золото» на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Японии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Таким образом, гимнастка стала 16-кратной победительницей планетарных первенств. Аверина заняла первое место в упражнении с булавами. Она получила оценку 27,100 балла. Спортсменка является ученицей тренера Ирины Винер-Усмановой.

«Серебро» досталось ее сестре-близнецу Арине. Бронза досталась белорусской гимнастке Анастасия Салос.

Чемпионат мира проходит с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.