РИАМО - 28 окт. В рамках программы «Активное долголетие в Подмосковье» Электросталь посетили гости из Долгопрудного, об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Гости побывали на экскурсии в музее Машиностроительного завода, а также в Историко-художественном музее, в Выставочном зале и на обзорной экскурсии по городу. Приятная осенняя погода поддержала им отличное настроение.

Более 30 тыс. участников подмосковного проекта «Активное долголетие» посетили экскурсии по достопримечательностям региона с начала 2021 года. Пенсионеры посетили более 2,2 тыс. пешеходных и автобусных экскурсий.

Экскурсионные поездки по городам Московской области для участников «Активного долголетия» проводятся каждую неделю.