РИАМО - 28 окт. 190 тыс. детей в Москве переболели коронавирусом с начала пандемии, из этого числа 5% были госпитализированы. В четверг в столице утвердили новый алгоритм лечения коронавируса для детей из групп высокого риска, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Большинство заболевших детей (65%) – это школьники в возрасте от 14 до 17 лет. В четверг клинический комитет одобрил новый алгоритм наблю­дения и лечения детей с коронавирусом из групп высокого риска, а также применение инновационных препаратов: моноклональных вируснейтрализующих антител и антиковидного иммуноглобулина человека. Такие схемы лечения будут применяться у детей в России впервые.

Теперь к группе риска по тяжелому течению коронавируса относятся дети, страдающие иммунодефицитом, онкологией, гематологическим заболеванием, сахарным диабетом. Также дети с болезнями почек, сердца и легких.

Для лечения таких пациентов в структуре телемедицинского центра будет образован Детский дистанционный консультативный центр. А еще появится стационар кратковременного пребывания в ДГКБ им. Башляевой.

Выявлять маленьких пациентов, находящихся в зоне риска, планируют с помощью единой цифровой платформы, которая будет работать с электронными медкартами. Затем врачи будут связываться с родителями пациентов и брать их на контроль. Если понадобится – отправят на обследование или лечение в стационар кратко­временного пребывания, где нужно будет провести только пару часов.

В больницу детей будет доставлять специальный транспорт. В стационаре вместе с ребенком может находиться один из родителей. У пациента возьмут анализы крови и мочи, сделают компьютерную томографию, ЭКГ и так далее.

По результатам обследования врачи могут предложить пройти лечение инно­вационными препаратами из группы вируснейтрализующих монокло­нальных антител и специальным антиковидным иммуноглобулином человека.

Это не первый стационар кратковременного пребывания в Москве. Первый появился в городе летом этого года. Он создан на базе двух ведущих больниц – ГКБ №52 и ГКБ №15 им. О.М. Филатова для контроля беременных с риском тяжелого протекания коронавируса.

В столице начался период нерабочих дней, который объявлен в связи с резким ростом заболеваемости Covid-19. Он продлится по 7 ноября.

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