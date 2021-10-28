РИАМО - 28 окт. Ансамбль народной песни «Полянка» стал лауреатом III степени на международном фестивале-конкурсе «Берег Победы», сообщает пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

«Поздравляем ансамбль народной песни «Полянка» Культурного центра имени Н.П. Васильева, который блестяще выступил в г. Сочи на Международном фестивале-конкурсе «Берег Победы», — сообщили в пресс-службе.

Коллектив стал лауреатом III степени и получил специальный приз «За лучший костюм».

«Желаем дальнейших творческих успехов ребятам и их руководителю — почетному работнику культуры Мурманской области Галине Плюсовой!» — добавили в пресс-службе.