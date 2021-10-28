РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Стали известны победители и призеры классификационных соревнований по конкуру «Кубок надежды» в Подольске, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В спортшколе олимпийского резерва «Фаворит» 27 октября прошли классификационные соревнования по конкуру «Кубок надежд», посвященные Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие воспитанники спортшколы и конноспортивного клуба «Фаворит».

Так, на маршруте №1 (100 см, на чистоту и резвость) победила - Арина Даляк на лошади Кедр, второе место получила Светлана Чижова на лошади Фархад, а третье - Варвара Хлапова на лошади Кедр. На маршруте №2 (80 см, классический, без учета и с нормой времени) победили Юлия Широкова и Варвара Хлапова на лошади Дозировка.

На маршруте №3 (70 см, классический, без учета и с нормой времени) победили Анастасия Казаковцева на лошади Рамзес, Владислава Авдонина на лошади Орнэлла, Екатерина Волкова на лошади Рамзес, Мария Чуркина на лошади Кедр и Арина Шарипова на лошади Кедр.

Также в результате проведенных соревнований 9 спортивных пар школы «Фаворит» выполнили нормативы спортивных разрядов.