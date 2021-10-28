РИАМО - 28 окт. В городе Электросталь продолжается благоустройство пешеходных дорожек по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, в рамках работ асфальтируют стихийные «народные тропы», протоптанные жителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На днях рабочие уложили асфальт и бордюр на пешеходной дорожке между домом №29 на ул. Спортивной и детским садом №30.

На сегодняшний день в Электростали по данной программе уже сделано 22 пешеходных дорожки, 2 находятся в работе.

Закончить работы планируется до конца октября.