РИАМО - 28 окт. В период нерабочих дней – с 28 октября по 7 ноября – будут закрыты дома культуры, кинотеатры, библиотеки, цирки, концертные и выставочные залы в Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Кроме того, в нерабочие дни запрещено проводить культурно-массовые и зрелищные мероприятия. А детские школы искусств и колледжи культуры ушли на каникулы.

Между тем, в период эпидканикул разрешено работать театрам и музеям. Но залы можно заполнять только на 50% от общей вместимости. Также гости должны предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность. Дети проходят без QR-кода.

Экскурсионные группы в музеях могут быть не более 5 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение о введение нерабочих дней в регионе. Это связано с ситуацией по коронавирусу. Эпидканикулы нужны, чтобы стабилизировать ситуацию.

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