РИАМО - 28 окт. Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в онлайн-формате в музеях Московской области 4 ноября. Все желающие смогут дистанционно посетить выставки, спектакли, концерты, поучаствовать в мастер-классах, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Так, главные работы временной выставки «Константин Горбатов. Приближая красоту» можно будет увидеть в историко-художественный музей «Новый Иерусалим».

А в Белом зале Серпуховского историко-художественном музея можно будет насладиться игрой актеров в спектакле «Граф Нулин». Произведение поставлено по поэме Александра Пушкина.

Кроме того, актеры Серпуховского музыкально-драматического театра в Белом зале Серпуховского историко-художественном музея сыграют онлайн-спектакль «Граф Нулин» по шуточной поэме А.С. Пушкина.

Любителям творчества писателя Федера Достоевского можно будет заглянуть на страницу музея-заповедника «Зарайского кремля». Там можно будет посмотреть и послушать видеолекции «Миколка зарайский и другие герои Достоевского» и «Барство было препротивное!..».

На YouTube-канале Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея можно будет увидеть выставку «Северная обитель или Богарне и его потомки в России». Экспозиция посвящена событиям 1812 года.

Увидеть кадры испытаний шнекороторного вездехода можно будет на сайте Военно-техического музея. Там же можно будет узнать об истории завода имени Лихачева – знаменитого ЗИЛа.

В Московской области с 28 октября по 7 ноября музеям разрешено работать с 50%-ной заполняемостью из-за объявленных эпидканикул. У взрослых посетителей обязателен QR-код и документ, удостоверяющий личность. У несовершеннолетних детей QR-коды спрашивать не будут.