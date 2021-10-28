РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 окт. На территории Домодедова с 28 октября по 7 ноября будут открыты все переписные участки Всероссийской переписи населения, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Контролеры будут переведены на стационарные пункты по адресам: Каширское шоссе, стр. 3А (ТЦ «Торговый квартал»), Каширское шоссе, д. 114 (ТЦ «Солис»), ул. Корнеева, д. 1А (ТЦ «Стайер»), мкр Барыбино, ул. Чкалова, д. 1, мкр Авиационный, пр. Академика Туполева, д. 26 (ТЦ «Торговый город»).

Адреса переписных участков можно узнать на сайте управления федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Главным нововведением является возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг.

В четверг в Подмосковье начался период нерабочих дней, объявленный в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Covid-выходные продлятся по 7 ноября.