Несмотря на ограничения, столичные музеи будут открыты в нерабочие дни. Фанатам Хэллоуина и любителям пощекотать себе нервишки прямая дорога в музей мертвых кукол. Здесь представлено множество уникальных экспонатов: от героев фильмов ужасов до меланхоличных кукольных барышень. Корреспонденты РИАМО побывали в одном из самых мрачных музеев столицы и узнали об истории его экспонатов.

От небольшой коллекции к музею

Необычный музей удивляет посетителей еще до того, как они попадут внутрь: ко входной двери ведет арка с головами манекенов и изображениями персонажей из хорроров. В фойе гостей встречает девушка в экстравагантном наряде в готическом стиле.

По словам сотрудницы, открылся музей в феврале 2020 года и стал первым в мире с подобной тематикой. Его владелец Михаил Ветцель – большой поклонник мрачного искусства. Сначала он просто собирал личную коллекцию жутких кукол, а когда та разрослась, основал экспозицию в центре Москвы.

В нескольких залах расположилось более 360 кукол, которые создали мастера из 30 стран. Большая часть экспонатов приехала из США. Часть кукол выполнена из фарфора, некоторые – из полимерной глины, пластика или текстиля. Помимо игрушек, здесь можно посмотреть на оригинальные киноафиши известных фильмов с автографами.

Согласно легенде музея, раньше у всех кукол были милые лица и красивые наряды, но однажды они попали в руки кукольников, чьи взгляды не вписывались в общепринятые нормы, поэтому умерли и переродились. Так началась их новая жизнь – загробная.

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Истории во тьме

Все гости передвигаются по выставочным залам с фонариками, ведь там царит абсолютная темнота. На стены наклеены пугающие детские рисунки, а сами куклы размещены в состаренных шкафах, гробах или колыбелях. Вокруг же раздаются звуки плача и скрипы.

Часть кукол – механическая. Такие игрушки реагируют на посетителей благодаря датчикам и внезапно начинают двигаться. Эффект неожиданности достигается за счет того, что гости не знают, какой из жутких экспонатов «проснется» в тот или иной момент.

У некоторых кукол есть имена и свои истории – они отмечены состаренными кубиками. Послушать рассказы об обитателях музея можно с помощью 34-минутного аудиогида, озвученного профессиональными дикторами. Характеры у мертвых персонажей самые разные: от грустных и мечтательных до зловещих.

Одна из категорий кукол – реплики персонажей известных кинолент: убийца Чаки из многосерийной франшизы, кукла из «Пилы», предлагающая поиграть, одержимая демоном Аннабель и кукла-чревовещатель Билли из фильма «Мертвая тишина».

Не менее интересны и истории кукол, основанные на городских легендах и исторических фактах. Например, в музее обитает шекспировская Офелия, а также копия японской красавицы Окику. По преданию, в 1918 году мальчик подарил подобную игрушку трехлетней сестре, которая назвала ее своим именем, но спустя год малышка умерла. Позже родители заметили, что у куклы растут волосы той же длинны, как и у их дочери. Тогда куклу передали в храм на острове Хоккайдо, где оригинал хранится и по сей день.

Также в музее имеются куклы, истории которым придумал сам владелец, вдохновляясь хоррор-тематикой. Больше всего впечатляет рассказ о пожирательнице сердец Кларабель, которая влюбляет в себя мальчиков, а затем парализует их с помощью яда и убивает.

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Философия мрачного искусства

Завершает экспозицию небольшая дверь с прорезью – за ней стоит телевизор, на котором крутят нарезки из фильмов ужасов с участием кукол, а также видео с рассказом о философии музея. Здесь уверены, что его главная задача – нести в мир мрачное искусство, подобно губке впитывающее в себя стресс и агрессию зрителей, а значит, служащее визуальным антидепрессантом. Создатель считает, что, глядя на мрачные куклы, люди будут меньше склонны к проявлению насилия и жестокости в реальной жизни.

К слову, в музей заглядывает весьма разнообразная публика. Это подростки, творческие личности, пожилые люди, и даже консерваторы в пиджаках. Однако основной контингент – гости от 18 до 30 лет. Бывают тут и иностранцы. Единственное ограничение – вход гостей младше 16 лет возможен только в сопровождении взрослых.

Реагируют посетители на мертвых кукол тоже по-разному. Кто-то впадает в ступор и пугается, а кто-то пребывает в восторге и воспринимает посещение музея как забавную игру. Но выходят из зала обычно довольными – на стойке регистрации заканчивается уже третья книга отзывов.

На выходе можно приобрести сувениры в виде фигурок героев из любимых фильмов ужасов, открытки с куклами и жуткие маски.

Работает музей ежедневно с 10:00 до 22:00. Взрослый билет стоит 400 рублей, билет для посетителей младше 16 лет – 200 рублей, аудиогид обойдется дополнительно в 100 рублей.

В выходные в музее может царить настоящий ажиотаж, поэтому для лучшего погружения в жуткую атмосферу лучше заглянуть в будние дни.

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