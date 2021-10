Отмена массовых мероприятий и закрытие торговых центров — не повод для скучных выходных. Во время нерабочих дней для москвичей, у которых есть QR-код, будут работать театры и музеи. Так, в новом музее «Страна советов» можно будет увидеть, как жили люди в СССР, а на выставке «Крузенштерн. Вокруг света» — узнать, как русскому мореплавателю удалось совершить кругосветное путешествие. Также в Москву привезли выставку Lady Dior As Seen By, посвященную самой знаменитой сумке модного дома Dior. Любителям активного отдыха предложат прогулочную аудиоэкскурсию о местах, в которых снимали культовые фильмы, и виртуальную экскурсию по Москве прошлого. Об этих и других событиях предстоящих выходных читайте в гиде РИАМО.

СПЕКТАКЛИ

«Смерть Тарелкина»

Молодой режиссер Хуго Эрикссен поставил спектакль по мотивам пьесы А. Сухово-Кобылина, перенеся ее действие в 1990-е годы. По сюжету чиновник Тарелкин, желая избавиться от долгов, инсценирует свою смерть. С помощью шантажа главный герой планирует получить деньги от бывшего начальника Варравина, на которого у Тарелкина есть компромат. Однако все идет совсем не по плану, из-за чего чиновник теперь находится в настоящей опасности. Приобрести билеты можно по ссылке.

Где: Москва, Мамоновский пер., д. 10, стр. 1, Московский театр юного зрителя

Когда: 1 ноября в 19:00

Стоимость: от 1500 рублей

«Казанова. Ars Vivendi»

Комедия рассказывает о приключениях авантюриста Джакомо Казановы при дворе Екатерины II. Постановка раскрывает непростую личность главного героя, открывая зрителям его новые стороны. В спектакле участвуют не менее забавные и яркие персонажи, среди которых — императрица, граф Орлов, Ломоносов, фрейлины Протасова и Перекусихина. Постановка может похвастаться блистательным актерским составом: в ней принимают участие Сергей Безруков, Екатерина Климова, Сергей Степин, Константин Соловьев и другие звезды. Билеты доступны по ссылке.

Где: Москва, ул. Павловская, д. 6, Театриум на Серпуховке

Когда: 1 ноября в 19:00

Стоимость: от 4000 рублей

«#Хочунемогу»

группа "Театр "МОДЕРН"" в соцсети "Вконтакте"

В основе спектакля — пьеса Елены Исаевой о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, трудностях расставания и разочарованиях. На сцене разыграют бытовые, знакомые каждому истории любви. Постановку будут сопровождать живая музыка и песни в исполнении актеров. Билеты доступны на сайте театра.

Где: Москва, Спартаковская пл., д. 9/1, театр «Модерн»

Когда: 2 ноября в 19:00

Стоимость: от 1200 рублей

«Новаторы»

Актеры спектакля перевоплотятся в компьютерных гениев, чтобы рассказать их историю успеха. Зрители узнают, как Ада Лавлейс, дочь Байрона, стала первым в истории программистом, откуда в 1990-х появились блогеры и кто создал первые компьютеры в 1940-х годах. Сыграют и наших гениальных современников — Стива Джобса и Билла Гейтса. Гостям расскажут, как развиваются передовые технологии и чем вдохновляются изобретатели. Билеты доступны по ссылке.

Где: Москва, Пушкарев пер, д. 21, Театр им. Маяковского

Когда: 6 ноября в 18:00

Стоимость: от 1200 рублей

ВЫСТАВКИ

Lady Dior As Seen By

Впервые сумка Lady Dior была создана в 1995 году в качестве подарка для принцессы Дианы Уэльской от первой леди Франции Бернадетт Ширак. С тех пор дизайнерский аксессуар стал классикой, которому отдают предпочтение популярные голливудские актрисы и модели.

Проект LadyDiorArtAsSeenBy дает возможность художникам со всего мира экспериментировать с дизайном сумки и включать ее в свой художественный контекст. За десять лет существования проекта экспонаты побывали в Китае, Японии, Италии и Германии. В этом году выставку привезли в московский фонд Ruarts, где российские художники представили свои вариации культового аксессуара. Здесь можно увидеть скульптуры и фотографии 70 авторов, например, пластиковую сумку, напечатанную на 3D-принтере, или 10-килограммовое изделие из костяного фарфора и стекла. Билеты доступны на сайте.

Где: Москва, Трубниковский пер., д. 6, Ruarts Foundation

Когда: с 16 октября по 30 ноября

Стоимость: 500 рублей; льготный билет — 100-200 рублей

«Крузенштерн. Вокруг света»

сайт мэра Москвы

Иван Федорович Крузенштерн — русский мореплаватель, генерал, ученый, педагог, совершивший первое русское кругосветное путешествие. В Государственном историческом музее открыли выставку, посвященную 250-летию со дня рождения Крузенштерна. В течение трех лет в музее собирали мемориальные предметы, реликвии из архивов, музеев и библиотек России, Германии и Эстонии.

Посетители смогут увидеть личные книги мореплавателя, атласы, карты, а также коллекцию рыб, собранную исследователем Григорием Ивановичем Ландсдорфом во время экспедиции, и многое другое.

В рамках выставки будут проводить мастер-классы по вязанию морских узлов и навигации. Здесь также расскажут о жизни на корабле и питании участников кругосветного путешествия. Приобрести билеты можно на сайте музея.

Где: Москва, Красная пл., д. 1, Государственный исторический музей

Когда: с 22 октября 2021 по 14 февраля 2022

Стоимость: от 400 рублей

Открытие музея СССР «Страна советов»

Пространство музея поделено на несколько локаций: «Советский спорт», «Туризм», «Гараж» и «Советская квартира». На первой площадке можно будет потягать гантели, подтянуться на турнике и увидеть атрибутику Олимпиады 1980 года. В «Туризме» — посидеть в лодке, полежать в палатке, посмотреть, что лежит в рюкзаке добропорядочного туриста. На третьей и четвертой локациях посетители смогут увидеть восстановленный советский быт и окунуться в атмосферу прошедшей эпохи. Билеты можно приобрести только в кассе музея. Более подробная информация о «Стране советов» — на сайте.

Где: Москва, ул. Самокатная, д. 4, стр. 34, территория завода «Кристалл»

Когда: 30 октября в 10:00

Стоимость: от 400 рублей

ЭКСКУРСИИ

«Путешествие во времени с VR. От Кремля до восьмой высотки»

Увидеть Москву в том виде, в каком она была 100 или 500 лет назад, можно с помощью погружения в виртуальную реальность. Экскурсоводы проекта «Москва глазами инженера» расскажут, как изначально выглядели кремлевские башни, куда пропал ров на Красной площади, что таят в себе улицы Китай-города и много других интересных историй о Москве. Также посетители экскурсии увидят столицу до пожара 1812 года, снесенный район Зарядье и гостиницу «Россия» с помощью VR-очков. Приобрести билеты можно по ссылке.

Где: Москва, ул. Никольская, д. 17, стр. 1, офис 2, офисный центр «Славянский»

Когда: 30 октября в 12:00

Стоимость: 2000 рублей

Аудиоэкскурсия «Как Москва в кино играла»

В рамках экскурсии можно посетить интересные места, где снимали знаменитые советские фильмы, такие как «Служебный роман», «Семнадцать мгновений весны», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», узнать истории культовых кинотеатров, в одном из которых состоялась премьера фильма «Броненосец Потемкин». Экскурсия доступна в приложении WeGoTrip.

Где: Москва, ул. Воздвиженка, д. 11

Стоимость: 990 рублей