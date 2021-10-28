РИАМО - 28 окт. Последняя суббота октября этого года в Москве может занять второе место в рейтинге самых теплых дней с момента начала наблюдений за погодой на главной московской метеостанции в 1948 году. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха 30 октября 2021 года поднимется до плюс 14 градусов – это значение очень близко к рекорду, который был зафиксирован 30 октября 1967 года. Тогда температура воздуха в столице составила плюс 14,5 градусов тепла.

«Днем воздух сумеет прогреться до плюс 12-14, а в столичном регионе – до плюс 10-15, что на 7-8 градусов выше нормы и соответствует климатическим показателям конца сентября. Мало того, столбики термометров подберутся к рекорду тепла полувековой давности, но, скорее всего, не достигнут его – в 1967 году на базовой московской метеостанции ВДНХ наблюдатели зафиксировали плюс 14,5», – написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что согласно метеостатистике, за последние 73 года максимальная температура воздуха в конце октября превышает отметку +10 градусов не чаще одного раза в 9-10 лет.

Специалист добавил, что с вечера пятницы теплая погода начнет устанавливаться почти во всех европейских регионах России и продержится пять суток.

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