РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Сотрудники ГИБДД призвали школьников Подольска быть осторожными на дороге во время осенних каникул, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники подольской Госавтоинспекции в последний учебный день напомнили школьникам о правилах безопасного нахождения в дорожно-транспортной среде. Перед началом осенних каникул автоинспекторы организовали в инновационном корпусе гимназии имени Подольских курсантов акцию «Каникулы в безопасности».

В начале мероприятия автоинспекторы провели тематическую викторину. Ребята ответили на вопросы о принципах безопасного поведения для пешеходов, водителей и пассажиров. В завершение мероприятия полицейские продемонстрировали тематические видеоролики и призвали быть максимально осторожными на дороге: выбирать безопасные места для проведения досуга и не играть вблизи проезжей части, а собираясь на вечерние прогулки, не забывать обозначать верхнюю одежду световозвращающими элементами.