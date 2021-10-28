РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 окт. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 48 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 8 281 случай инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 2 639 случаев Covid-19.

За все время пандемии в регионе подтверждено 510 522 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 8 635 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 438 947 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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