РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 окт. Ремонт паталогоанатомического отделения Домодедовской центральной городской больницы планируют завершить к середине ноября, сообщил врио главы Домодедова Михаил Ежокин.

«В ДЦГБ продолжается ремонт патологоанатомического отделения. Привели в порядок кровлю, уже приступили к внутренней отделке. Работы должны завершиться к середине ноября. Ремонт медучреждений – одна из ключевых задач президентского проекта», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что на штабе по строительству дал поручения по итогам выездной встречи в микрорайоне Южный. Строительство соцобъектов и увеличение парковочных мест в новом микрорайоне должны быть на особом контроле.