РИАМО - 28 окт. Арбитражный суд столицы подтвердил решение подмосковного УФАС России о нарушении на торгах на право заключения контракта на закупку пластифицированных радиозондовых оболочек, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Дело о нарушении возбудили в отношении ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория» (Долгопрудный), ИП и ООО «Инжиниринговый центр «Селесте».

По результатам рассмотрения обращения ООО «Монолит» о возможном нарушении антимонопольного законодательства, управлением принято решение о возбуждении дела о нарушении, также был издан приказ «О возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства».

Не согласившись с данными решениями ведомства, заказчик (ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория») обратился в суд.

Суд отказал заказчику в удовлетворении требований, а также признал законным и обоснованным приказ Московского областного УФАС России.