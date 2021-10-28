РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге в четверг вечером в рамках чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Игру «Витязей» с «Автомобилистом» будет транслировать КХЛ ТВ, начало в 16:50. У каждого из соперников особенная задача, поэтому матч обещает быть крайне любопытным.

«Витязи» прилетели в Екатеринбург из Москвы за день до матча. Дружина под руководством Юрия Бабенко очень ответственно подходит к матчу с командой, занимающей 5 место в Восточной конференции. Тренеры и игроки смотрят видео и проводят тактические занятия.

Утром в день матча на раскатке у «Витязя» основной состав отдыхал и тренировались не все. На льду катались опытные защитники Кирилл Лямин и Артем Бородкин, нападающие Михаил Смолин, Герман Нестеров и Георгий Савин. Вероятно, они не попадут в основной состав на игру, но, возможно, кто-то один станет экстра-нападающим или защитником, то есть сверх четырех звеньев атаки или трех пар защитников.

Состав объявят за один час до начала матча. Игра пройдет рано для москвичей в 17:00 из-за двухчасовой разницы с часовым поясом на Урале.

У «Витязя» по-прежнему задача вернуться в восьмерку сильнейших Западной конференции, до ее границы – 7 очков. «Витязь» идет на 11-й позиции – в 18 очков в 22 матчах. Выше – рижское «Динамо» – 21 очко (23 матча), у «Торпедо» 23 очка в 22 матчах. В восьмерке: «Локомотив» – 25 очков (22 игры), «Спартак» и «Северсталь» - по 26 очков. Это основные соперники команды.

У «Автомобилиста» с главным тренером Андреем Мартемьяновым 25 очков в 23 матчах и пятое место в Восточной конференции. Следом идет «Авангард» – 24 очка после 21 матча. Эти две команды борются за пятое место на Востоке. Потому что проиграв два дня назад «Ак Барсу» 2:3, отставание екатеринбуржцев от казанцев стало значительным – в 7 очков.

Четверка лидеров Востока «Магнитка» с 40 очками, «Трактор» с 36 очками, «СЮ» с 34 очками и «Ак Барс» с 32 очками выглядит недосягаемой. Снизу давление на «Автомобилист» невысоко, по 19 очков имеют сразу четыре клуба «Нефтехимик», «Сибирь», «Барыс» и подобравшийся к ним «Амур».

12 сентября в Подольске «Витязи» встречались с «Автомобилистом» и могли победить в основное время, но уступили победу в концовке матча.