РИАМО - 28 окт. В четверг вышел в свет 41-й номер общественно-политической газеты «Люберецкая панорама», сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Из свежего выпуска журнала горожане узнают о прямом разговоре губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с жителями на телеканале «Подмосковье», который пройдет в четверг в 19:00; также люди смогут прочитать на страницах журнала о соглашении о развитии спортивной борьбы, которое было подписано в Люберцах при участии члена комитета по физкультуре и спорту Госдумы Романа Терюшкова, главы городского округа Владимира Ружицкого и президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

На страницах журнала жители смогут прочитать о ходе всероссийской переписи населения, о высоких технологиях и новых методиках лечения пациентов в МОНИКИ. Более подробно в журнале расписано о введенных в Подмосковье ограничениях в период нерабочей недели. Также читателей введут в курс дела относительно вакцинации против Covid-19 в период нерабочих дней, и о работе пунктов вакцинации в этот период.

В новом номере журнала есть информация и о победительнице престижного конкурса в проекте «Наставничество для самозанятых» Юлии Иванниковой, ставшей первой среди 255 человек из Московской области.

Редакторы журнала не забыли написать и о ходе исполнения бюджета городского округа Люберцы за 9 месяцев 2021 года, также редакторы собрали подборку из 5 лучших мест Подмосковья для фотосессий.

Читатели газеты смогут узнать также и о жизни заслуженного ветерана труда и войны Екатерины Зинченко, которая на днях отметила свое 90-летие; горожанам будет интересно прочитать материал о древней Рязанской дороге, которая проходит по территории округа.

Теме ремонта дорог в газете уделяется большое внимание. Так, читатели смогут узнать о том, что наконец отремонтирован старенький тротуар в поселке Красково, на котором восстановлен асфальт.

Не забыли в газете и о любителях внутримуниципального футбола. О деталях победы футбольного клуба «Балятино» можно узнать из свежего номера газеты. Оставшимся в период нерабочих дней дома родителям расскажут, как с пользой провести время с ребенком в этот период.

С 1 сентября стартовала подписка на 1-е полугодие 2022 года во всех отделениях связи округа. Подписной индекс «Люберецкой панорамы» - ПА 133. Подробнее о вариантах подписки на газеты: «Люберецкая панорама» и «Вестник официальных документов» - по ссылке.