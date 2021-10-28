РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 окт. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 15 271 случай заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 2 639 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 510 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 635 человек, выздоровели и выписались из лечебных учреждений 438 947 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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