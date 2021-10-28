РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 окт. Госавтоинспекция Балашихи с сегодняшнего дня и до 6 ноября будет работать по особому графику из-за введения в Подмосковье нерабочих дней, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Госуслуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений в период нерабочих дней с 28 октября по 6 ноября будут оказываться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг по следующему графику: 30 октября – с 09:00 до 18:00, 2, 3, 5 и 6 ноября – с 09:00 до 18:00.

4 ноября ведомство не работает и прием проводить не будет.