РИАМО - 28 окт. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли закон, который позволит улучшить качество транспортного обслуживания жителей Можайского округа и Долгопрудного, передает корреспондент РИАМО.

Принятый закон предполагает перераспределение полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам между органами государственной власти Московской области и властями Долгопрудного и Можайского округа.

«В результате <…> анализа жалоб на качество транспортного обслуживания населения в данных муниципалитетах с 1 января по 1 октября текущего года, более 50% поступивших жалоб связаны с низким уровнем осуществления пассажирских перевозок», - сказал председатель комитета Мособлдумы по транспорту и информационным технологиям Олег Гаджиев.

По его словам, пассажиры жаловались на нарушения при оплате проезда, в том числе на необходимость переводить плату на карту, нарушения правил дорожного движения со стороны водителей и несоблюдение расписания.

Гаджиев отметил, что перераспределение полномочий позволит повысить качество транспортного обслуживания в Можайском округе и Долгопрудном, а также обеспечить централизованный контроль в этой сфере.

«В целях обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения в указанных округах в период перераспределения полномочий законом устанавливается переходный период до 1 января 2022 года. Срок перераспределения полномочий - 5 лет», - заключил Гаджиев.