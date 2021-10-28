РИАМО - 28 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял второе место рейтинга по упоминаемости глав регионов России в социальных медиа за сентябрь 2021 года, сообщает компания «Медиалогия».

В первую тройку лидеров также вошли мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В сентябре в соцсетях обсуждали решение Воробьева о выплате компенсаций в 1 млн рублей семьям людей, которые погибли при взрыве газа в доме в подмосковном Ногинске.

Также в соцсетях обсуждали закрытие общежития для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе, о котором сообщил губернатор.

Кроме того, в соцсетях обсуждали открытие участка велотрассы Москва–Санкт-Петербург в Дмитровском городском округе, которое анонсировал губернатор Московской области.

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, форумах и блогах.