РИАМО - 28 окт. В Москве жена пробила насквозь желудок своему мужу ударом ножа во время бытового конфликта, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Преступление произошло в квартире на Алтуфьевском шоссе. Пострадавшего госпитализировала скорая помощь.
Женщина была задержана. Она нанесла удар в область брюшной полости, причинив мужчине колото-резаное ранение передней брюшной стенки и сквозное ранение желудка.
Возбуждено уголовное дело. Женщину отпустили под подписку о невыезде.
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