РИАМО - 28 окт. В Москве жена пробила насквозь желудок своему мужу ударом ножа во время бытового конфликта, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Преступление произошло в квартире на Алтуфьевском шоссе. Пострадавшего госпитализировала скорая помощь.

Женщина была задержана. Она нанесла удар в область брюшной полости, причинив мужчине колото-резаное ранение передней брюшной стенки и сквозное ранение желудка.

Возбуждено уголовное дело. Женщину отпустили под подписку о невыезде.