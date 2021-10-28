РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Регоператор ООО «МСК-НТ» в период карантина усилил санитарно-гигиенические мероприятия, в Подольске ежедневно обеззараживают спецсредствами 27 единиц техники, сообщает пресс-служба регоператора.

В соответствии с антиковидным планом санитарно-гигиенических мероприятий компания ООО «МСК-НТ» проводит ежедневную обработку мусоровывозящей техники. В соответствии с антиковидным планом санитарно-гигиенических мероприятий компания ООО «МСК-НТ» проводит ежедневную обработку мусоровывозящей техники. Каждое утро в Чехове обеззараживающей мойке подвергаются 18 мусоровозов и 19 мультилифтов, в Серпухове - 29 машин, в Подольске - 27 единиц техники.

Во время мойки спецтехнику дезинфицируют специальными средствами, рекомендованными Роспотребнадзором для применения в период пандемии. В обязательном порядке тщательно обрабатывают зону выгрузки и рабочие места водителя и грузчика.

Особое внимание компания уделяет контролю состояния здоровья выходящих в рейс экипажей мусоровывозящей техники. Непосредственно перед выездом водители и грузчики проходят медицинский осмотр, на котором проверяют их общее состояние здоровья и температуру. Принятые меры позволяют снизить риски инфицирования и обеспечить дальнейшую бесперебойную работу регоператора.

В плановом режиме в период положительных температур проводят мойку и дезинфекцию контейнерного парка. Баки обрабатывают паром под давлением в контейнеромоечной машине ООО «Коммаш». При невозможности использования машиномойки в сезон низких температур дезинфекцию баков будут проводить пульверизатором со спецсредством сразу после выгрузки отходов.

В условиях пандемии региональный оператор ООО «МСК-НТ» продолжает обеспечивать ежедневный вывоз отходов с контейнерных площадок городских округов Подольск, Серпухов, Чехов, Протвино и Пущино. Работы по сбору, транспортировке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов проводятся в соответствии с повышенными требованиями санитарной безопасности с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

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