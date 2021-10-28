РИАМО - 28 окт. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли к рассмотрению проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, передает корреспондент РИАМО.

«Комитетом принято решение рекомендовать Московской областной думе принять к рассмотрению проект закона Московской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», - сказал председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Депутаты поддержали предложение комитета и приняли документ к рассмотрению.

Согласно проекту, объем доходов бюджета ТФОМС в 2022 году составит 142,1 млрд рублей, в 2023 году - 149,5 млрд рублей, в 2024 году - 157,8 млрд рублей.

Предполагается, что расходы бюджета территориального фонда ОМС в 2022 году составят 142,1 млрд рублей, в 2023 году - 149,5 млрд рублей, в 2024 году - 157,8 млрд рублей.