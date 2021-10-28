РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 окт. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев в четверг посетил торговые центры подмосковной Балашихи и проконтролировал соблюдение противоковидных мер, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Сегодня был проведен мониторинг. Проверили несколько торговых объектов. Но как мы видим, субъекты соблюдают все ограничения, объекты общепита работают только на выдачу, открыты только аптеки и продовольственные магазины. Наша основная цель - это не выписать штрафы, а объяснить и проконтролировать соблюдение противоковидных мер. В целом бизнес подходит с пониманием, соблюдает все меры», - сказал Григорьев.

Он добавил, что в случае нарушения на юридических лиц накладываются серьезные штрафы, вплоть до приостановки деятельности.

По словам главного эксперта Ногинского территориального отдела Роспотребнадзора Ирины Рудых, требования у них стандартные для всех: наличие масок и перчаток у сотрудников, наличие масок у покупателей, а также соблюдение социальной дистанции. Проверяют также проведение термометрии покупателей и сотрудников. На всех точках должны быть дезинфицирующие средства.

Из-за обострения коронавирусной инфекции губернатор региона Андрей Воробьев объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период будут закрыты кафе и рестораны, кроме работающих на вынос и на доставку, магазины, фитнес-центры, салоны красоты, библиотеки, кинотеатры и другие места общественного пользования.

Стоматологические клиники будут принимать пациентов только для оказания экстренной помощи. Также временно приостановят проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. Театры и музеи продолжат работу, но с определенными ограничениями. Медицинские учреждения работают в штатном режиме.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>