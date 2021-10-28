РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 окт. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев в четверг посетил торговые центры подмосковной Балашихи и проконтролировал соблюдение противоковидных мер, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
Он добавил, что в случае нарушения на юридических лиц накладываются серьезные штрафы, вплоть до приостановки деятельности.
По словам главного эксперта Ногинского территориального отдела Роспотребнадзора Ирины Рудых, требования у них стандартные для всех: наличие масок и перчаток у сотрудников, наличие масок у покупателей, а также соблюдение социальной дистанции. Проверяют также проведение термометрии покупателей и сотрудников. На всех точках должны быть дезинфицирующие средства.
Из-за обострения коронавирусной инфекции губернатор региона Андрей Воробьев объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период будут закрыты кафе и рестораны, кроме работающих на вынос и на доставку, магазины, фитнес-центры, салоны красоты, библиотеки, кинотеатры и другие места общественного пользования.
Стоматологические клиники будут принимать пациентов только для оказания экстренной помощи. Также временно приостановят проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. Театры и музеи продолжат работу, но с определенными ограничениями. Медицинские учреждения работают в штатном режиме.
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