РИАМО - 28 окт. Полицейские задержали пятерых подозреваемых в похищении человека в столице, задержания прошли на территории Москвы и Подмосковья, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«По предварительным данным, в июне этого года в Москве несколько неизвестных, угрожая мужчине оружием, насильно усадили его в автомобиль и увезли в частный дом в одну из деревень городского округа Мытищи», — сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники около 3 недель удерживали похищенного в доме, а также регулярно избивали его. За освобождение преступники требовали выкуп — 100 млн рублей.

«Кроме того, они проникли к нему в квартиру, откуда похитили различные ценные вещи на сумму более 3 млн рублей. Потерпевший был вынужден оформить под залог принадлежащей ему недвижимости кредитный договор на сумму 4,5 млн рублей, после чего его отпустили», — добавила Волк.

Она уточнила, что при проведении обысков в местах проживания задержанных полицейские изъяли поддельное пенсионное удостоверение сотрудника правоохранительных органов, а также оружие. Также были найдены свыше 100 патронов. Все находки отправили на исследование.

«Кроме того, обнаружена часть вещей, похищенных у потерпевшего», — сказала официальный представитель МВД РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Сейчас специалисты решают вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам имущественных преступлений, а также за незаконный оборот оружия.

Всех подозреваемых арестовали. Полиция устанавливает возможных соучастников преступления.