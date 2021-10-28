РИАМО - 28 окт. Судья из телепрограммы «Суд присяжных», а также герой интернет-мема «Полностью оправдан» Валерий Степанов скончался от последствий коронавируса, пишет Газета.ru.

66-летний адвокат в последние дни болел Covid-19. О смерти сообщил его коллега Рубен Маркарьян.

«Последние слова были вчера. «Побеждаю ковид!». Понимаете? Не «болею», а «побеждаю». Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром», — написал в Instagram Маркарьян.

Россияне хорошо знали Степанова благодаря телешоу «Суд присяжных», где он исполнял роль судьи. Также артист был известен в Сети по мему «Полностью оправдан», который был популярен в соцсетях в 2017 году.