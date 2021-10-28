РИАМО - 28 окт. На территории Подмосковья и Москвы с 21 часа 28 октября до 9 часов 29 октября будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень объявили в Тверской, Смоленской, Ивановской, Тамбовской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской областях Центрального федерального округа.

В ночь на 29 октября будет облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Прогнозируется туман. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 м/c. Температура ожидается в районе плюс 1-3 градуса.

Днем прогнозируется облачная с прояснениями погода. В регионе пройдет дождь. Ветер усилится до 5-10 м/с. Температура может подняться до плюс 10 градусов.

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