РИАМО - 28 окт. В 2020 году Подмосковье вошло в топ-10 регионов страны по итогам независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания, сообщила в четверг министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

На заседании Мособлдумы министр представила обязательный публичный отчет губернатора Московской области о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями и принимаемых мерах по их совершенствованию.

«Результат за 2020 год общий по Московской области — 89 баллов. Мы входим в топ-10 по России», — сказала Болатаева.

По ее словам, критериями оценки качества стали открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность для инвалидов, а также доброжелательность, вежливость и удовлетворенность условиями оказания услуг. Всего в 2020 году независимую оценку качества прошли 2,078 тыс. подмосковных организаций.

В топ-3 лучших учреждений соцобслуживания региона вошли реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями в Воскресенске и Дубне, а также Центр реабилитации инвалидов в Клину. Все 3 учреждения набрали по 100 баллов.

В сфере образования в топ-3 лучших объектов попали школа № 83 в Богородском городском округе, Семеновская средняя общеобразовательная школа в Ступине и Коррекционная общеобразовательная школа-интернат в Кашире.

Лучшими объектами по оказанию услуг в сфере культуры стали КЦ «Дом Озерова» в Коломне, библиотека в Жуковском и центр досуга и культуры «Черкизово» в Коломне.

Кроме того, по результатам независимой оценки качества в 2020 году тремя лучшими учреждениями в области охраны здоровья признаны центр гемодиализа «Диалог» в Истре, Научно-исследовательский медицинский центр в Королеве и медицинский центр «Гармония» в Мытищах.