РИАМО - 28 окт. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли к рассмотрению проект бюджета Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, передает корреспондент РИАМО.

Проект подмосковного бюджета на 2022-2024 годы был внесен в региональный парламент губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Приоритетами бюджетной политики остаются исполнение всех социальных обязательств и поддержка экономики.

«Бюджет области носит социально ориентированный характер, что позволит решить задачи 11 национальных проектов», - сказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Он добавил, что общественные слушания по проекту бюджета пройдут 17 ноября. Мособлдума планирует принять новый трехлетний бюджет на заседании 9 декабря.

Особое внимание социальной сфере

Как отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, на сегодняшнем заседании депутаты утвердили сроки работы над проектом регионального бюджета, а также сроки подачи предложений, замечаний и поправок к документу.

«Самое главное - мы уже видим его (бюджета - ред.) основные параметры. Расходы бюджета по социальной сфере прежде всего - (они составляют - ред.) свыше 70% всего бюджета», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что сейчас очень важной является сфера здравоохранения, поскольку продолжается борьба с пандемией Covid-19. Большие средства выделяются на строительство новых медицинских учреждений, их оснащение и ремонт.

По словам Брынцалова, также в фокусе внимания - социальные вопросы и вопросы образования, в частности, ликвидация второй смены в школах и очередей в детские сады, повышение зарплат учителей.

Ожидаемые параметры бюджета

Доходы бюджета Московской области в 2022 году запланированы в объеме 763,1 млрд рублей. В 2023 году ожидается поступление 840,5 млрд рублей, в 2024 году – 898,3 млрд рублей. В структуре доходов основную долю занимают НДФЛ, налог на прибыль организаций и акцизы.

Планируется, что бюджетные расходы в 2022 году составят 807,4 млрд рублей, в 2023 году – 867,7 млрд рублей, в 2024 году – 913,8 млрд рублей. Расходы сформированы в рамках 19 областных госпрограмм и ориентированы на достижение целей национальных проектов. Программами предусмотрено финансирование сфер здравоохранения, образования, соцзащиты, а также строительство социальных объектов, благоустройство, повышение качества жизни, поддержка бизнеса и другие мероприятия.

Дефицит подмосковного бюджета, согласно проекту, в 2022 году составит 6,4% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений, в 2023 году - 3,6%, в 2024 году - 1,8%.

Ожидаемый объем госдолга Подмосковья на 1 января 2022 года составит 267,2 млрд рублей. Размер государственного долга не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом РФ.