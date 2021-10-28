РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и областные спортивные соревнования будут проходить в Подольске без зрителей во время Covid-выходных, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава округа Николай Пестов.

C 28 октября по 7 ноября в Подмосковье приостанавливается работа всех физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), фитнес-клубов и бассейнов независимо от форм собственности.

«Спортивные школы уходят на каникулы и не работают. Не проводятся массовые физкультурные и спортивные мероприятия. Исключение составляют всероссийские и областные соревнования, согласованные с Роспотребнадзором. В Подольске это игры Континентальной хоккейной лиги (ХК «Витязь»), первенств Московской области по футболу, хоккею и баскетболу, всего 27 спортивных мероприятий. Однако эти мероприятия пройдут без присутствия зрителей», - написал Пестов.

Он добавил, что запрета на самостоятельные занятия физкультурой и спортом на спортивных площадках на свежем воздухе нет.

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