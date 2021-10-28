РИАМО - 28 окт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не собираются запускать новую кампанию по вакцинации от коронавируса, сообщает Газета.ru.

Утром в четверг ряд СМИ сообщил, что власти намерены перезапустить кампанию по вакцинации, потому что прежняя себя не оправдала.

«Никакого перезапуска нет и быть не может. Кампания есть и будет продолжаться, пока мы цели нашей не достигнем. Пока мы не достигнем иммунного барьера, любые наши усилия будем считать недостаточными. Мы должны убедить всех», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, корректировка кампании ведется постоянно, поскольку пандемия диктует лишком жесткие условия.

Между тем, в четверг в России был обновлен антирекорд по новым случая заражения и смертности. Так, за сутки в стране зафиксировано 40 096 случаев заражения, а умерло 1159 россиян.

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