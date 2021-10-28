РИАМО - 28 окт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не собираются запускать новую кампанию по вакцинации от коронавируса, сообщает Газета.ru.
Утром в четверг ряд СМИ сообщил, что власти намерены перезапустить кампанию по вакцинации, потому что прежняя себя не оправдала.
Он добавил, корректировка кампании ведется постоянно, поскольку пандемия диктует лишком жесткие условия.
Между тем, в четверг в России был обновлен антирекорд по новым случая заражения и смертности. Так, за сутки в стране зафиксировано 40 096 случаев заражения, а умерло 1159 россиян.
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