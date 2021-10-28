РИАМО - 28 окт. Правоохранители на территории Подмосковья задержали двух подозреваемых в серии угонов корейских иномарок в Москве, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным следствия, подозреваемые совершали угоны авто с помощью приборов для несанкционированного доступа в салоны машин и запуска двигателей. Так было похищено два автомобиля, припаркованных на улицах Левобережной и Дыбенко в Москве.

Владельцы машин подали заявления в полицию об угоне. Причиненный ущерб составил более 6 млн рублей.

Подозреваемые арендовали загородный дом, в котором нашли обе похищенные иномарки. А еще там изъяли документы на транспортные средства, находившиеся в автомобилях личные вещи потерпевших и государственные регистрационные знаки.

«Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемые находятся под стражей.