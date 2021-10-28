РИАМО - 28 окт. Североатлантические циклоны, пришедшие в Москву, повлияли на фон атмосферного давления. Горожан ожидают резкие скачки давления, сообщается на сайте «Метеоновости».

Прошедшей ночью в мегаполисе давление упало до 743 мм рт. ст. К вечеру четверга оно начнет усиленно расти. К утру 29 октября атмосферное давление вырастет на 10 единиц.

Рост давления продолжится и 30 октября. В последние выходные месяца оно будет на 10-12 единиц выше нормы.

Скачки атмосферного давления плохо сказываются на самочувствии метеозависимых жители столицы. Особенно чувствительны к таким изменениям горожане с сосудистыми нарушениями. Им рекомендуется внимательно отнестись к самочувствию, контролировать собственное давление, а также избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, вовремя принимать лекарства.

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