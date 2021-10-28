РИАМО - 28 окт. Врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что своевременно распознать тромбоз можно, обратив внимание на отечность тела и пройдя тест на свертываемость крови. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Образование тромбов отмечается в том числе у некоторых людей, перенесших Covid-19, а пациенты с хроническими заболеваниями находятся в особой группе риска. Согласно рекомендациям врача, провериться на наличие тромбоза стоит всем переболевшим коронавирусом.

«Любые отеки и болевые ощущения должны вас насторожить и стать поводом пройти обследование. Часто отечность бывает односторонней, что очень бросается в глаза, и является признаком нарушения работы кроветворных органов. Над проблемными участками кожный покров истончается, он приобретает характерный глянцевый блеск и появляется «синюшность», - сказала терапевт.

Она отметила, что возникновение отеков и чувство тяжести в нижних конечностях свидетельствуют о закупорке кровеносных сосудов.

Главным анализом для выявления тромбоза служит комплексное гематологическое исследование — коагулограмма. Это процедура, позволяющая проанализировать показатели свертываемости крови и выявить возможные нарушения целостности сосудистых стенок.

В числе дополнительных способов диагностики тромбоза такие лабораторно-инструментальные методы, как УЗИ сосудов, исследование венозного русла с применением рентгеноконтрастного вещества и анализ крови на D-димер, позволяющий судить об интенсивности процесса образования и разрушения фибриновых сгустков.

Если нарушения, указывающие на наличие тромбоза, обнаружены у человека, то врач назначит ему антикоагулянты – препараты, разжижающие кровь.

В случае если состояние перешло в тяжелую степень, для устранения тромбов применяются особо сильные препараты, проводится тромболитическая терапия, состоящая из двух этапов: неотложное лечение в остром периоде и последующее длительное лечение.