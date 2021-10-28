РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 окт. Утром в четверг на остановке на улице Курыжова в микрорайоне Южный Домодедова собралась огромная очередь на автобус №11, сообщила «РИАМО в Домодедово» очевидица событий.

«Это было в 7:32. Очередь уходила за пешеходный переход! В автобус поместились не все желающие. И это начальная остановка!» - рассказала она.

Несколько дней назад на маршрут №11 добавили новые рейсы: 8 рейсов в будние дни и 2 рейса в выходные, однако это не помогло.

«Добавили не в то время. Самый пик - это утро с 7:00 до 9:00 и вечер с 18:00 до 20:00», - добавила жительница микрорайона.